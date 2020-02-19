Во всех областях Беларуси снизился валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го снизился во всех областях страны, вырос — только в Минске.

Фото из микроблога «Гомсельмаш» носит иллюстративный характер

По официальным данным Национального статистического комитета, в Витебской области по итогам января ВРП снизился на 2,3% и составил 749,2 млн рублей (доля в ВВП — 7,2%). В Гомельской области — на 4,6%, где составил 1 млрд 6,9 млн рублей (9,7%). В Гродненской области в январе текущего года ВРП снизился на 0,6% до 758,2 млн рублей (7,3%). В Могилевской ВРП снизился на 1,3% и составил 676,8 млн рублей (6,5%), в Минской — на 8,8% до 1 млрд 439 млн (13,8%), в Брестской — на 1,1% до 891,7 (8,6%).

В Минске ВРП увеличился на 0,6% до 2 млрд 654,4 млн рублей (25,5% в ВВП).

Нераспределенная часть составила 21,4% ВВП.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019-м по сравнению с 2018 годом — увеличился в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.

Как сообщалось, в целом ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9% и составил 10 млрд 390,9 млн рублей.