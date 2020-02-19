Звезда NRL заживо сгорел в машине с тремя детьми
В австралийском Брисбоне произошла трагедия, которую обсуждают не только на Зеленом континенте.
Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле.
По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками «Он облил меня бензином». Этой женщиной была Ханна Бакстер, жена Роуэна и мать их детей.
По информации СМИ, она с ожогами сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц.
В некоторых источниках утверждается, что Бакстер также ранил себя ножом на месте происшествия, пишет