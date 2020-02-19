Звезда NRL заживо сгорел в машине с тремя детьми

В австралийском Брисбоне произошла трагедия, которую обсуждают не только на Зеленом континенте.

Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле.

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками «Он облил меня бензином». Этой женщиной была Ханна Бакстер, жена Роуэна и мать их детей.

По информации СМИ, она с ожогами сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц.