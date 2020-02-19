Звезда NRL заживо сгорел в машине с тремя детьми

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В австралийском Брисбоне произошла трагедия, которую обсуждают не только на Зеленом континенте.

Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле.

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками «Он облил меня бензином». Этой женщиной была Ханна Бакстер, жена Роуэна и мать их детей.

По информации СМИ, она с ожогами сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц.

В некоторых источниках утверждается, что Бакстер также ранил себя ножом на месте происшествия, пишет sport24.ru.
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Тэги: рэгби Австралия самосожжение Персона: Роуэн Бакстер Город: Брисбен

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