Лукашенко назвал Юрия Антонова признанным мэтром современной эстрады

Глава белорусского государства направил поздравления народному артисту России Юрию Антонову.

Лукашенко вручил 9 июля 2010 года Антонову орден Франциска Скорины / Фото из архива пресс-службы президента

В телеграмме по случаю 75-летия маэстро Лукашенко отметил «природное дарование, безграничную преданность сцене» композитора и певца, которые снискали ему «заслуженную любовь и уважение публики и коллег», а также нашли «живой отклик в сердцах миллионов поклонников разных стран».

«Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — отметил Лукашенко.

Он не сомневается, что творчество народного артиста и впредь будет работать на «укрепление дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России».