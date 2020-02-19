БГУ повысил стоимость образования

Главный вуз страны — Белорусский государственный университет — повысил стоимость образования.

С 1 марта студенты будут платить больше за обучение. В среднем высшее образование в БГУ подорожало на 12%.

В вузе отметили, что это сделано для того, чтобы привести стоимость в соответствие с реальными затратами на образование, пишет primepress.by .

К примеру обучение по специальностям «Правоведение», «Международное право», «Лингвострановедение», «Дизайн», «Экономическое право», «Восточная филология» обойдется в 4,57 тыс. рублей; специалистов в сферах «Таможенного дела», «Финансов и кредита», «Экономической информатики», «Экономической теории», «Экономики» и «Менеджмента» будут готовить за 4,46 тыс. рублей.

Будут платить больше и заочники: с 1 марта год обучения им обойдется в 1,612 тыс. рублей (с 1 по 4 курс; на пятом курсе — несколько ниже).