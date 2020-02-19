Биржа: доллар на торгах 19 февраля пошел вверх, а евро — вниз

/ Экономика
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В среду, 19 февраля, торги на БВФБ завершились ростом американской и российской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

  • российский рубль — 3,4638 белорусского рубля за 100 российских (+0,0096 пункта);
  • доллар — 2,204 белорусского рубля (+0,001 пункта);
  • евро — 2,3805 белорусского рубля (-0,0053 пункта).

Напомнтим, в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
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