КВНщики БГУ порвали зал и вышли в 1/4 финала высшей лиги

/ Общество
Просмотров: 333

Сразу две белорусские команды КВН вышли в четвертьфинал высшей лиги Международного союза КВН.

Фото с сайта МС КВН

Вслед за командой из Могилева «Доктор Хаусс» первый раунд в новом сезоне преодолели (и очень успешно) КВНщики из БГУ «Дети Тьюринга».

Как отмечается на официальном сайте МС КВН, белорусы не раз взрывали зал и сыграли очень качественную игру.

Во второй игре 1/8 финала белорусы поделили первое место со старожилами из Армавира:

  1. Сборная АГПУ «Русская дорога» — 14,7;
  2. Сборная БГУ «Дети Тьюринга» — 14,7;
  3. Сборная КВНщиков «G-Drive» — 13,3;
  4. Сборная ГГУ «Рязанский проспект» — 12,7.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КВН Дети Тьюринга

Другие материалы на эту тему:

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Новая команда КВН БГУ — эстафета не передается?

Новая команда КВН БГУ — эстафета не передается?

Пародия на Лукашенко, которую вырезали из юбилейного вечера КВН

Пародия на Лукашенко, которую вырезали из юбилейного вечера КВН

Андрей Дерьков: мне надоел ярлык квнщика

Андрей Дерьков: мне надоел ярлык квнщика