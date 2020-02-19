КВНщики БГУ порвали зал и вышли в 1/4 финала высшей лиги

Сразу две белорусские команды КВН вышли в четвертьфинал высшей лиги Международного союза КВН.

Фото с сайта МС КВН

Вслед за командой из Могилева «Доктор Хаусс» первый раунд в новом сезоне преодолели (и очень успешно) КВНщики из БГУ «Дети Тьюринга».

Как отмечается на официальном сайте МС КВН, белорусы не раз взрывали зал и сыграли очень качественную игру.

Во второй игре 1/8 финала белорусы поделили первое место со старожилами из Армавира: