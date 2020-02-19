В Минске в 2019 году было продано почти 13 тыс. квартир

За 2019 год было заключено около 12,9 тыс. сделок купли-продажи квартир в Минске, что на 9,4% меньше, чем за предыдущий год, говорится в годовом отчете Национального кадастрового агентства.

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«За последние три года в столице распределение сделок по комнатам не изменилось. Всё так же покупатели отдают предпочтение однокомнатным и двухкомнатным квартирам (в среднем ежегодно 42 и 35% от общего числа сделок соответственно)», — сообщается в отчете.

За 2019 год было продано 680,83 тыс. квадратных метров жилья в столице, денежный оборот от продажи которых составил 882,4 млн долларов, что на 8% меньше, чем за 2018 год.

Больше всего сделок в минувшем году было зарегистрировано во Фрунзенском районе (23% от общего числа) — самом крупным в столице по площади и количеству многоквартирных жилых домов.

«На первичном рынке в четвертом квартале средневзвешенные цены на квартиры установились на уровне 1.318 долларов за квадратный метр; на вторичном рынке — 1.346 долларов за квадратный метр», — отмечают в Национальном кадастровом агентстве.

Ежеквартальный рост в течение года в среднем составлял 2%. «В целом на конец года (декабрь 2019-го по отношению к декабрю 2018-го) рост средней цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры составил 7-11% в долларовом выражении и 6-10% в белорусских рублях», — сообщается в отчете.

При этом рост средней цены трехкомнатных квартир на декабрь 2019 года (по отношению к декабрю 2018 года) на первичном рынке составил 1%, на вторичном — 4-5%.

«В настоящее время предпосылок для существенных (резких) изменений средних цен на квартиры в Республике Беларусь нет. При сохранении текущей экономической ситуации прогнозируется небольшой рост средней цены на 1,5-3% в квартал», — делают вывод в агентстве.