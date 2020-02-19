«Старая-старая сказка»: в прямом эфире на VOKA покажут детский музыкальный спектакль

На видеосервисе VOKA 22 февраля можно будет посмотреть трансляцию детского спектакля «Старая-старая сказка» театра «Зеркало».

Показ начнется в 12:00 и пройдет в рамках благотворительной акции «Театр — детям», поэтому прямой эфир можно будет посмотреть бесплатно и без авторизации.

«Старая-старая сказка» — музыкальная постановка по известной истории Ханса Кристиана Андерсена «Огниво» про бесстрашного солдата, капризную принцессу и чудеса, которые случаются вопреки злым силам.

Живое общение артистов с детьми во время спектакля помогает сопереживать героям сказки и активно реагировать на все происходящее. А небольшой рассказ об авторе перед показом дает возможность расширить свой кругозор.

Театр «Зеркало» работает в антрепризном жанре и существует уже несколько лет. С 2018 года — при столичном Дворце культуры ветеранов, а в 2019 году вошел в состав компании «Блэктранс Продакшн». Его репертуар состоит из классических сказок о добре и взаимовыручке, дружбе и любви, пересказанных на новый лад, с современной музыкой и сценическими эффектами.

Руководитель театра Андрей Журавский и режиссер-постановщик Галина Королёва привлекают к работе профессиональных актеров театра и кино, а также творческую молодежь. «Старая-старая сказка» — одна их недавних премьер «Зеркала».