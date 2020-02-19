Главу Мюнхенской конференции внесли в список врагов Украины

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, являющийся главой Мюнхенской конференции по безопасности, был внесен в списки украинского сайта «Миротворец», который его создатели позиционируют как список врагов Украины.

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«Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта "Миротворец", потом умирают. Напомним, что в 2015 году на следующий день после занесения в Чистилище, были убиты Олесь Бузина и Олег Калашников», — говорится в посвященном Ишингеру сообщении информационной службы «Миротворца» за подписью Валентина Кравченко, пишет DW .

Ишингер попал в списки «Миротворца» из-за того, что подписал представленный на Мюнхенской конференции документ под названием «Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе».

Как отмечают в Украине, некоторые аспекты проекта совпадают с российской позицией, например, используется словосочетание «карательные операции» о событиях на Донбассе.

Документ, среди подписантов которого бывший глава внешнеполитического ведомства РФ Игорь Иванов, отставные высокопоставленные американские военные, европейские эксперты и несколько представителей Украины, призывает среди прочего разработать дорожную карту по отмене санкций в отношении РФ по мере реализации минских соглашений.

Открытый в 2014 году украинский интернет-сайт «Миротворец» позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса без суда и следствия называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Сайт «Миротворец» неоднократно становился причиной возмущения немецких политиков и дипломатов.

Так, в ноябре 2018-го МИД ФРГ «самым решительным образом» осудил внесение экс-канцлера Герхарда Шредера в его списки.

«Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта», — заявил официальный представитель МИД.

В октябре 2019-го Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта «Миротворец», деятельность которого эксперты считают незаконной.