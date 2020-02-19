Эксперты существенно ухудшили экономический прогноз по Беларуси

Независимые эксперты заняли пессимистичную позицию при оценке экономических перспектив Беларуси, свидетельствуют результаты опроса 11 организаций, проведенного российским Институтом «Центр развития» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В опросе по Беларуси, в частности, приняли участие представители Евразийского фонда стабилизации и развития, Института «Внешэкономбанка», Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Исследовательского центра ИПМ, J.P. Morgan, «Приорбанка», Sberbank CIB, Центра макроэкономических исследований «Сбербанка», Центра экономических исследований BEROC, Венского института международных экономических исследований.

Опрос проводился в конце 2019 года и касался перспектив белорусской экономики на 2020-2022 годы.

«По сравнению с опросом, который проводился в конце 2018 года, оценка ситуации независимыми экспертами заметно ухудшилась», — констатируют организаторы опроса.

Они обращают внимание, что ранее независимые эксперты предполагали рост белорусской экономики в 2020 году на 2,4%, а сейчас только на 1,8%.

«Заметно ниже оказались сейчас прогнозы и на 2021-2022 годы, причем создается впечатление, что, по мнению экспертов, в долговременном плане экономика Беларуси будет расти примерно на 1,6-1,8% в год (раньше эксперты оценивали долгосрочные темпы величиной 2-2,2%)», — отмечают специалисты НИУ ВШЭ.

Они также сообщают, что сейчас эксперты «заняли куда более пессимистичную позицию» по Беларуси и ожидают по итогам 2014-2023 годов среднегодовой прирост ВВП в 0,8%.

Как сообщалось, по итогам 2019 года ВВП Беларуси вырос на 1,2%, официальный прогноз правительства на 2020 год — 2,8%. При этом республиканский бюджет на нынешний год сверстан с учетом консервативного сценария, предусматривающего рост ВВП на 1,9%.