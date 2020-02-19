«Застегнет пояс, уложит вашу грудь в чашечки». В магазинах «Милавицы» появятся бра-фиттеры

Производитель женского белья «Милавица» начинает продвигать в Беларуси новую профессию. Специалист по бра-фиттингу придет на смену стандартному консультанту.

«Большинство женщин, даже прожив всю жизнь и купив не один десяток комплектов белья, так и не могут правильно подобрать себе бюстгальтер. В итоге они постоянно испытывают дискомфорт. В магазине вроде бы хорошо сидел, красиво смотрелся, а начинаешь носить, и что-то упирается в грудь, натирает, почему-то начинает болеть спина, бюстгальтер постоянно сползает в сторону, перекручивается, грудь выпадает…

Можно сказать, что 9 из 10 белорусских женщин носят бюстгальтер, который им просто не подходит. А все потому, что никто их не научил, не показал, как правильно выбрать, на что обратить внимание. Консультанты в магазинах этому просто не обучены. Они правильно определят размер, подскажут, какую выбрать модель. Они сделают все необходимое, чтобы помочь женщине купить.

Задача специалиста по бра-фиттингу в корне иная — научить, как правильно выбрать, как правильно носить, даже как правильно ухаживать за бельем. Бра-фиттер не просто принесет клиентке белье, но также поможет его примерить: сама застегнет пояс, посадив его на нужное место, уложит вашу грудь в чашечки, правильно отрегулирует бретельки, объяснит, почему ваша грудь должна быть именно на этой высоте, почему это белье не подходит, хотя и сидит красиво.

Специалист по бра-фиттингу должна подобрать белье так, чтобы после покупки, когда начинается носка, не вылезло никаких “сюрпризов”», — рассказала главный художник СП ЗАО «Милавица» Надежда Пласконная.

Сейчас в Беларуси в принципе нет специалистов по бра-фиттингу. Подготовка таких кадров потребует времени. Однако в «Милавице» уверены, что в самой ближайшей перспективе замена стандартных консультантов на бра-фиттеров — необходимый шаг.

«Женщины знают, как сложно подобрать себе подходящее белье, особенно бюстгальтер. Даже если консультант в магазине помог правильно определить размер, можно примерить с десяток бюстгальтеров и ни в одном из них не чувствовать себя комфортно. В результате женщина уйдет из магазина без покупки, решив, что это просто белье плохо пошито. Страдает и сама женщина, и имидж производителя. Бра-фиттер сможет объяснить женщине, почему ей не комфортно в том или ином белье, и помочь ей сделать действительно правильный и, главное, осознанный выбор», — отметила маркетолог СП ЗАО «Милавица» Дарья Лозовик.