Лукашенко продлил срок реализации инвестпроекта «Олимпик парк»

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Александр Лукашенко подписал указ, которым продлил компании «Тапас» сроки реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Олимпик парк».

«Олимпик парк». Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Проект должен был быть завершен 31 декабря 2019 года, но застройщик не уложился в сроки.

В этой связи президентом принят новый указ № 54, который размещен на национальном правовом интернет-портале Беларуси. Согласно документу, сроки реализации инвестпроекта переносятся на 30 ноября 2020 года.

Произошли некоторые изменения и в терминах. Так, словосочетание «и блокированных» заменено на «блокированных и одноквартирных (усадебных)». Речь идет о жилых домах.
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Тэги: Олимпик Парк Тапас Лебяжий Город: Минск

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