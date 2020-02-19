Лукашенко продлил срок реализации инвестпроекта «Олимпик парк»

Александр Лукашенко подписал указ, которым продлил компании «Тапас» сроки реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Олимпик парк».

«Олимпик парк». Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Проект должен был быть завершен 31 декабря 2019 года, но застройщик не уложился в сроки.

В этой связи президентом принят новый указ № 54, который размещен на национальном правовом интернет-портале Беларуси. Согласно документу, сроки реализации инвестпроекта переносятся на 30 ноября 2020 года.

Произошли некоторые изменения и в терминах. Так, словосочетание «и блокированных» заменено на «блокированных и одноквартирных (усадебных)». Речь идет о жилых домах.