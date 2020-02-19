Лукашенко продлил срок реализации инвестпроекта «Олимпик парк»
Александр Лукашенко подписал указ, которым продлил компании «Тапас» сроки реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Олимпик парк».
Проект должен был быть завершен 31 декабря 2019 года, но застройщик не уложился в сроки.
В этой связи президентом принят новый указ № 54, который размещен на национальном правовом интернет-портале Беларуси. Согласно документу, сроки реализации инвестпроекта переносятся на 30 ноября 2020 года.
Произошли некоторые изменения и в терминах. Так, словосочетание «и блокированных» заменено на «блокированных и одноквартирных (усадебных)». Речь идет о жилых домах.