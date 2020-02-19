Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в Марселе

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Белорусский теннисист одолел австрийца Денниса Новака со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Герасимов занимает 72-е место в мировом рейтинге, Новак — 95-е.

Призовой фонд турнира составляет 691 880 евро.
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Тэги: белорусский теннис Беларусь-Австрия Персона: Егор Герасимов Деннис Новак Город: Марсель

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