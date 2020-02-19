Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в Марселе 19.02.2020 / 16:17 / Спорт Просмотров: 23 A- A+ Белорусский теннисист одолел австрийца Денниса Новака со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Герасимов занимает 72-е место в мировом рейтинге, Новак — 95-е. Призовой фонд турнира составляет 691 880 евро. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: белорусский теннис Беларусь-Австрия Персона: Егор Герасимов Деннис Новак Город: Марсель Другие материалы на эту тему: Сказки Венского леса. Лукашенко в Австрии только приоткрыл форточку в Европу «Критический диалог». В Вене Лукашенко будут задавать неудобные вопросы Лукашенко въедет в Европу через Австрию Лукашенко хотел сделать Беларусь похожей на Австрию. Не получилось