Госконтроль выявил значительные нарушения при капремонте домов

/ Общество
Просмотров: 252

Проверки столичных ЖКХ выявили нестыковки в документах с реальным обстоятельством дел. Так, в 120 домах капремонт завершился только на бумаге.


Минские «хрущевки» будут активнее ремонтировать

В 2019 году в Минске сданы отчеты о якобы завершенном капремонте и сдаче в эксплуатацию 120 домов, сообщили в эфире «Беларусь 1».

По факту строительство продолжается, причем с нарушениями и необоснованными задержками сроков, а готовность объектов основана только на первых пусковых комплексах: замена оконных рам, систем водоснабжения или покраска подъездов — в сумме не больше 7 % от сметной стоимости.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЖКХ КГК капремонт Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес