Госконтроль выявил значительные нарушения при капремонте домов

Проверки столичных ЖКХ выявили нестыковки в документах с реальным обстоятельством дел. Так, в 120 домах капремонт завершился только на бумаге.

В 2019 году в Минске сданы отчеты о якобы завершенном капремонте и сдаче в эксплуатацию 120 домов, сообщили в эфире «Беларусь 1» .

По факту строительство продолжается, причем с нарушениями и необоснованными задержками сроков, а готовность объектов основана только на первых пусковых комплексах: замена оконных рам, систем водоснабжения или покраска подъездов — в сумме не больше 7 % от сметной стоимости.