Беларусь и Египет подписали пакет документов

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Александр Лукашенко провел в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Фото: president.gov.by

Сначала встреча прошла в формате один на один, затем к главам государств присоединились члены делегаций, отмечается в релизе.

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов. Среди них межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.


Первая встреча Лукашенко в Каире — переговоры с министром образования Египта

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, документ разработан с целью формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он определяет основные принципы и формы взаимной помощи, порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений. «Реализация данного соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач», — отметили в ГТК.

По информации пресс-службы Лукашенко, между министерствами иностранных дел был заключен меморандум о взаимодействии. Он предполагает создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел. Еще один меморандум о взаимодействии подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.

Во время визита Лукашенко в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.
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Тэги: Беларусь-Египет Персона: Абдель Фаттах аль-Сиси Город: Каир

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