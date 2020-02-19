Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победиетелм индивидуальной гонки на 20 км, которая прошла 19 февраля на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Фото biathlonworld.com

На четырех огневых рубежах Фуркад допустил один промах и выиграл 57 секунд у ставшего серебряным призером норвежца Йоханнеса Бё, заработавшего две штрафные минуты.

Бронзовую медаль выиграл австриец Доминик Ландертингер (1 промах; +1:22,1).

Для 31-летнего Мартена Фуркада эта медаль стала 12-й золотой на чемпионатах мира. На мировых первенствах Фуркад выступает с 2009 года.

У 26-летнего Йоханнеса Бё пока в карьере семь золотых медалей чемпионата мира, а в сумме с серебром и бронзой — уже 16.

Успехи 31-летнего Доминика Ландертингера скромнее. В его копилке одно золото, два серебра и две бронзы.

Лучшим из белорусов в сегодняшней индивидуальной гонке стал Антон Смольский, занявший 34-е место (3 промаха; +5:19,4). Роман Елётнов финишировал с 53-м временем (5; +7:03,9), Максим Воробей стал 79-м (6; +9:49,8), а Сергей Бочарников — 81-м (7; +10:02,0).