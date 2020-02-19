Дарья Хомутянская выиграла юниорский теннисный турнир в Литве

В решающем матче турнира второй категории в Шяуляе Toyota Cup 2020 первая сеянная Дарья Хомутянская переиграла литовку Эмилию Твериенайте — 6:4, 6:3.

Источник: tennis.by

Тем самым, Дарья взяла реванш у Эмилии за поражение в парном финале на этом же турнире, сообщили в Белорусской теннисной федерации.

Для Хомутянской это второй индивидуальный титул на турнирах Tennis Europe. Первый был добыт в июле 2018-го в Лиде. Всего же на юношеских соревнованиях под эгидой Европейской теннисной ассоциации Дарья завоевала семь трофеев (при десяти финалах).