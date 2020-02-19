На минском заводе снимают узбекский фильм о Второй мировой

Военные сцены фильма «Илхак» снимали 19 февраля в заброшенных корпусах Станкостроительного завода им. С. М. Кирова.

Фото: minsknews.by

Художественная лента основана на реальных событиях и повествует о судьбе Зульфии Закировой, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Сегодня тут был воссоздан небольшой населенный пункт под Ленинградом, где мужчины отбивали атаку, а женщины пытались спастись. Совсем недавно снимали сцену с беженцами, которые пытались скрыться с детьми на руках. Взрывы, к слову, настоящие — вокруг огонь, пепел и крики. Из реквизита на площадке — старинный автомобиль из частной коллекции и советские лозунги на красном кумаче.

По словам режиссера, Джахонгира Ахмедова, планировалось, что фильм будет сниматься только в Узбекистане, но сценарий дополнили боевыми сценами, специально для которых съемочная команда и приехала в Минск.

После завода, с 21 февраля, съемки «Узбеккино» переместятся на натурплощадку киностудии «Беларусьфильм» под Смолевичами. Там будут задействованы окопы, а домики превратятся в захваченную врагами деревню.