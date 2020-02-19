Госатомнадзор проверяет БелАЭС на готовность к завозу ядерного топлива

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС 17 февраля приступил к целевой проверке готовности Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива, сообщает сайт ведомства.

Специальная рабочая группа Госатомнадзора среди прочего оценивает принятые администрацией АЭС организационные и технические меры на соответствие требованиям нормативных актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Также оценивается, достаточно ли принятых мер для обращения с ядерным топливом.

В соответствии с законодательством проверка может проводиться в течение 30 дней.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на пресс-конференции 19 декабря 2019 года заявил, что доставить топливо на БелАЭС планируется в первом квартале 2020 года. Он также не исключил, что в этот же период состоится физический пуск первого энергоблока — этап запуска, во время которого в ядерный реактор загружается топливо.

В то же время министр энергетики Виктор Каранкевич перед итоговой коллегией министерства 13 февраля нынешнего года заявил журналистам, что физический и энергетический пуск первого энергоблока АЭС запланированы на 2020 год. Временные рамки перехода к этим этапам запуска станции он не назвал.