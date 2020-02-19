МАЗ обсуждает возможность увеличения доли двигателей Mercedes-Benz

/ Экономика
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Руководство Минского автозавода прибыло в Германию на предприятие Daimler AG.

Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, а также другие представители руководства автозавода смогли обсудить с немецкими партнерами перспективные проекты сотрудничества на ближайшее будущее, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

Отдельным вопросом было изучение возможности внедрения в производство автотехники МАЗ роботизированных коробок передач совместно с двигателями Mercedes-Benz.


МАЗ решил не отправлять часть работников в вынужденный отпуск

Стороны также согласовали различные коммерческие вопросы, включая сроки и объемы поставок оборудования на ближайшую перспективу.

Немецкий концерн Daimler AG уже более 20 лет является партнером Минского автомобильного завода, который оснащает двигателями Mercedes-Benz свои тягачи, самосвалы, автобусы и среднетоннажные автомобили. На белорусскую технику ставят моторы четырех классов мощностью от 256 до 476 л.с. За 22 года было выпущено более 20 тысяч грузовиков и автобусов МАЗ с двигателями Mercedes-Benz.
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Тэги: Daimler МАЗ Беларусь-Германия Персона: Валерий Иванкович

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