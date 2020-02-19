Игорь Крутой предложил Тиму Белорусских на «Евровидение» от России

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Композитор заверил, что минчанина следовало бы отправить на конкурс в Роттердам «с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир».

Об этом Крутой заявил порталу starhit.ru, но уточнил, что это всего лишь его мнение.

Нидерланды получили возможность принять «Евровидение» после победы Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году.

Тима Белорусских выпустил два русскоязычных альбома. В августе 2018 года выступал в Москве на организованном властями ангажированном фестивале во время митинга оппозиции.
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Тэги: Евровидение Беларусь-Россия Персона: Тима Белорусских Город: Москва

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