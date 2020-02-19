Власти хотят ввести административную ответственность за оскорбление учителей

Об этом рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс во время посещения Волковысского педагогического колледжа.

«Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо стать на защиту педагогов. Это можно сделать, используя, например, опыт нашего восточного "соседа" — Казахстана, где ввели административную ответственность за оскорбление учителя при исполнении должностных обязанностей. Мы присмотрелись к данному нововведению и планируем ввести такую же норму в наш кодекс», — цитирует Чуприс «Гродненская правда» .

Самый громкий скандал в системе образования, напомним, произошел в гомельской школе в сентябре прошлого года. Во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Учительницу уволили, но «приказом президента» восстановили на работе.