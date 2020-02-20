Индексы S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы

Торги на биржах в США закончились ростом индексов 19 февраля, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones вырос на 0,4% — до 29347,69 пункта, индекс S&P 500 повысился на 0,47% — до 3 386,1 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума, Nasdaq также обновил рекорд, увеличившись на 0,87% — до 9817,18 пункта.

Китай пообещал принять дополнительные меры для поддержки своей экономики. Это ослабило опасения инвесторов по поводу экономических последствий эпидемии коронавируса.