Турист из России обокрал четыре минских магазина
Неработающий 31-летний житель Челябинской области жил в минском хостеле и перед возвращением домой попал в СИЗО.
По информации агентства
На следующий день иностранец унес сумку и пальто на общую сумму более 420 рублей из магазина конфискованных товаров.
Почувствовав безнаказанность, он отправился в салон бытовой техники, где сложил в рюкзак три акустические системы, три беспроводные колонки и пять смарт-часов — почти на 4,7 тыс. рублей.
Еще через несколько дней россиянин посетил магазин брендового женского белья, откуда похитил товар почти на 650 рублей.
Вердикта суда вор будет дожидаться в следственном изоляторе.