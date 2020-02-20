Турист из России обокрал четыре минских магазина

/ Общество
Просмотров: 415

Неработающий 31-летний житель Челябинской области жил в минском хостеле и перед возвращением домой попал в СИЗО.

По информации агентства «Минск-Новости», в одном из спортивных магазинов мужчина похитил горнолыжную куртку стоимостью 416 рублей. В примерочной при помощи кусачек он снял с нее противокражный датчик.

На следующий день иностранец унес сумку и пальто на общую сумму более 420 рублей из магазина конфискованных товаров.

Почувствовав безнаказанность, он отправился в салон бытовой техники, где сложил в рюкзак три акустические системы, три беспроводные колонки и пять смарт-часов — почти на 4,7 тыс. рублей.

Еще через несколько дней россиянин посетил магазин брендового женского белья, откуда похитил товар почти на 650 рублей.

Вердикта суда вор будет дожидаться в следственном изоляторе.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия ограбление кража СИЗО Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Венедиктов: Сечин привез Лукашенко решение Путина по нефтяному вопросу

Венедиктов: Сечин привез Лукашенко решение Путина по нефтяному вопросу

Зачем России нападать на Беларусь?

Зачем России нападать на Беларусь?

Эксперт: Путин может взять Беларусь силой, оперативные планы давно готовы

Эксперт: Путин может взять Беларусь силой, оперативные планы давно готовы

В России жестко ответили на угрозы Лукашенко забрать транзитную нефть

В России жестко ответили на угрозы Лукашенко забрать транзитную нефть