Противника интеграции с Россией Вячеслава Сивчика в третий раз осудили на 15 суток

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Основатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в очередной раз осужден на 15 суток ареста за участие в акциях против интеграции с Россией.

Такое решение приняла 20 февраля судья суда Партизанского района Минска Наталья Дедкова, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

На этот раз речь шла об акции, которая состоялась в Минске 21 декабря.


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Ранее судья этого же суда Анатолий Борисёнок постановил наказать Сивчика 15-суточными арестами за участия в уличных акциях в Минске 8 и 20 декабря. Еще два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против активиста были прекращены.

На 24 февраля назначен очередной суд по административному делу Сивчика — за участие в еще одной акции в Минске против белорусско-российской интеграции.

Сивчик судебные заседания не посещает. По имеющейся информации, он находится за границей. На сегодняшний день у Сивчика 45 суток неотбытых арестов.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: движение Разам Беларусь-Россия Персона: Вячеслав Сивчик

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