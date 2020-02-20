Противника интеграции с Россией Вячеслава Сивчика в третий раз осудили на 15 суток

Ранее судья этого же суда Анатолий Борисёнок постановил наказать Сивчика 15-суточными арестами за участия в уличных акциях в Минске 8 и 20 декабря. Еще два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против активиста были прекращены.
На 24 февраля назначен очередной суд по административному делу Сивчика — за участие в еще одной акции в Минске против белорусско-российской интеграции.
Сивчик судебные заседания не посещает. По имеющейся информации, он находится за границей. На сегодняшний день у Сивчика 45 суток неотбытых арестов.