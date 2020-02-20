Румас поблагодарил премьер-министра Казахстана за помощь в эвакуации белорусов из Китая

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину за оперативное содействие в эвакуации белорусских граждан из провинции Хубэй вследствие распространения коронавируса.

Аскар Мамин. Фото: Informburo.kz

Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, Румас высказал признательность Мамину за размещение граждан Беларуси в медицинском учреждении Нур-Султана и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель.

Премьер-министр отметил, что и «впредь Беларусь и Казахстан сохранят конструктивный характер двустороннего взаимодействия, развивая его в атмосфере дружбы и взаимопонимания».

По информации посольства Беларуси в КНР, 2 февраля из провинции Хубэй спецрейсом была организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси, 4 февраля — еще десяти.

На утро 20 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о 394 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. В целом в стране вирус обнаружен у 74 576 человек, с начала вспышки в Китае погибли уже 2 118 человек. Случаи заражения за пределами КНР выявлены более чем в 25 странах.