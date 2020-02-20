«Белавиа» приобретает три новых «Эмбраера»

Подписание лизингового договора на покупку трех самолетов Embraer E195-E2 состоялось 20 февраля в Минске.

Прибытие первого из трех самолетов с завода-изготовителя ожидается в декабре этого года, двух следующих — в начале 2021 года.

E195-E2 рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассной конфигурации: 9 мест в бизнес-классе и 116 в эконом.

Самолеты нового поколения в первую очередь будут эксплуатироваться на таких маршрутах, как Лондон, Барселона, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.