«Белавиа» приобретает три новых «Эмбраера»

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Подписание лизингового договора на покупку трех самолетов Embraer E195-E2 состоялось 20 февраля в Минске.


Фотофакт. Флот авиакомпании «Белавиа» пополнил новый самолет Embraer-195

Прибытие первого из трех самолетов с завода-изготовителя ожидается в декабре этого года, двух следующих — в начале 2021 года.

E195-E2 рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассной конфигурации: 9 мест в бизнес-классе и 116 в эконом.

Самолеты нового поколения в первую очередь будут эксплуатироваться на таких маршрутах, как Лондон, Барселона, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.
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Тэги: Белавиа Embraer Беларусь-Бразилия

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