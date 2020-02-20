Население Минска официально превысило 2 миллиона человек

По данным переписи населения, проведенной осенью 2019 года, в Беларуси проживает 9 413 446 человек, в Минске — 2 018 281.

Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета (Белстат) Инна Медведева на пресс-конференции о первых итогах переписи.

В Минской области живут 1 471 240 человек, Гомельской — 1 388 512, Брестской — 1 348 115, Витебской — 1 135 731, Гродненской — 1 026 816, Могилевской — 1 024 751.

В переписи приняло участие 95% населения. 22% респондентов сделали это через интернет, 28% — на мобильных и стационарных участках, 48% — в ходе обходов по домам, 2% от переписи отказались.