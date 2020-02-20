Белстат признал проблему некачественной работы отдельных переписчиков

Некоторые переписчики плохо справились со своей задачей во время переписи населения 2019 года, заявила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета Беларуси (Белстат) Инна Медведева.

Таким образом она прокомментировала поступавшие от граждан жалобы на то, что во время переписной кампании к ним никто не пришел.

«У нас работали переписчиками молодые люди — студенты, — напомнила глава Белстата. — В большей своей массе это замечательные дети, просто замечательные, которые выкладывались. Но были случаи, когда они отработали плохо. <...> Мы наказывали студентов, писали письма в вузы за некачественную работу и невыход переписчика на работу. Да, я могу сказать это честно, мы признаем это. Мы приносили извинения людям, сами приходили и переписывали. Такие случаи встречались».

Вместе с тем, по словам Медведевой, были ситуации, когда «люди вообще не открывали дверь, а потом звонили жаловаться в Белстат».

«У нас масса обращений: "Ко мне не пришли", но когда вы начинаете задавать вопросы, точно ли не пришли, точно ли не звонили… Не буду спорить, есть человеческий фактор, который никто не отменяет, — сказала она. — Вы же поймите, что когда мы обрабатывали эти данные, обязательно просматривали каждый дом. Где-то наши студенты могли даже поставить пустующее помещение, с которыми мы проработали ровно месяц, чтобы выяснить, есть там люди или нет. Мы уже не дергали этих бабушек, дедушек, не ходили по домам, а плотно работали с ЕРИП, чтобы не потерять этих людей».

«Тех людей, [данные] которых мы по международным стандартам имеем право взять по административным реестрам и регистрам, мы плодотворно отработали», — подчеркнула Медведева. Она пояснила, что сведения о людях, с которыми не удалось поговорить, либо чьи ответы нужно было проверить, брались из различных учетных баз данных.