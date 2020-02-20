В Киеве прошло шествие памяти погибших на Евромайдане

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Украинцы почтили память погибших во время Евромайдана зимой 2014 года возложением цветов и шествием по центру города.

Участие в акции прининяли близкие погибших, священнослужители и представители общественности, передает ukrinform.ru.

Акция началась с возложения цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни на улице Грушевского. Позже участники акции прошли по улице Грушевского, Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни, где состоялась панихида, а также акция в память о погибших.

Участники акции планируют провести на площади Независимости вече, а также в Златоверхом Михайловском соборе помянут погибших.
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Тэги: Небесная сотня Евромайдан Украина Город: Киев

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