«Белавиа» рассчитывает на скорое возобновление поставок «Боингов 737 MAX8»

«Белавиа» начала получать компенсации за не поставленные в срок самолеты нового поколения Boeing 737 MAX8.

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Как сообщил 20 февраля журналистам в Минске генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, отвечая на вопрос БелаПАН, речь идет о компенсациях за не поставленные в 2019 году два авиалайнера новой модели от одной из двух американских лизинговых компаний, с которыми были заключены соответствующие контракты, — компании Air Lease Corporation.

«Компенсационный механизм задействован. Конечно, если бы были сами самолеты, было бы значительно лучше. Но, тем не менее, компенсации мы получаем», — сказал он.

Что касается еще двух авиалайнеров, которые должна была поставить в начале текущего года лизинговая компания AerCap, то с ней также достигнута договоренность о компенсации. «Мы начнем получать компенсации от AerCap в марте этого года», — дополнил гендиректор «Белавиа».

Он отметил, что к настоящему моменту у «Белавиа» должно было быть уже четыре таких самолета, но пока нет ни одного. Это замедляет динамику развития, затрудняет формирование летней программы как на регулярных, так и на чартерных рейсах. Частично вопрос поможет решить приобретение самолетов Embraer.

«Мы очень надеемся, что все-таки полеты Boeing 737 MAX возобновятся хотя бы в конце текущего года, и плана "Б" в случае отсутствия этих самолетов мы пока не разрабатывали», — подчеркнул Гусаров.

«Все-таки верим, что в Boeing сумеют найти решение возникших проблем, которые, к сожалению, привели к гибели большого количества людей. Но в авиации всякое бывает. Мы уверены, что эти самолеты будут летать», — подытожил руководитель «Белавиа».

Ранее белорусский авиаперевозчик приобрел в лизинг семь самолетов серии Boeing 737 MAX. Поставка двух авиалайнеров с завода-изготовителя в Сиэтле планировалась в 2019 году, еще пяти — в 2020-м.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной 2019 года в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа: первый — в Индонезии, второй — в Эфиопии. В двух катастрофах погибли 346 человек. В настоящее время в США и ряде стран полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа. В марте 2019 года Беларусь присоединилась к запрету полетов. В свою очередь корпорация Boeing приостановила поставки авиалайнеров этой модели до устранения всех технических недоработок.

Сейчас в воздушном флоте «Белавиа» 31 авиалайнер: семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, два CRJ-200 LR, семь Embraer 195 и четыре Embraer 175.