Беларусь выставила на продажу «Горизонт» и «Гомсельмаш»

Государство включило в список предлагаемых для приватизации в 2020 году 13 предприятий, среди которых находятся знаковые заводы.

Фото из архива пресс-службы президента

Как отметил 20 февраля на пресс-конференции в Минске глава Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев (отвечая на вопрос БелаПАН), список уже сформирован.

«Список уже есть, он сделан. Ежегодно работа проводится. Хочу акцентировать внимание, что это не план приватизации. У нас в стране плановой приватизации никакой нет. Это предварительно сформированные предложения республиканских органов управления, список, который позволяет потенциальным инвесторам видеть, что то или иное министерство, орган владельческого надзора предлагают и на каких условиях. Причем условия предварительные», — подчеркнул Гаев.

Среди предприятий он назвал такие крупные, как «Горизонт», «Гомсельмаш», «Калинка».

«Работа продолжается, поскольку ряд министерств еще не передали свои предложения. Мы ожидаем, что в марте этот список еще пополнится. Мы призываем и наши предпринимательские союзы вносить предложения, если есть у бизнеса желание приобретения того или иного государственного актива, тогда Госкомимущество будет отрабатывать этот вопрос», — отметил Гаев.

При этом он заметил, что в 2019 году из крупных приватизационных сделок можно назвать только одну — покупку ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината. Всего 11 пакетов акций в прошлом году было реализовано через Белорусскую валютно-фондовую биржу, в том числе два пакета акций республиканского уровня и три пакета акций коммунальной собственности.

«Продажа пакетов акций, принадлежащих коммунальным предприятиям, через биржу прошли впервые. Были внесены соответствующие изменения в законодательную базу. Сегодня это возможно, процесс начат, и в 2020 году облисполкомы уже проводят подготовительную работу по выставлению миноритарных пакетов акций», — сообщил Гаев.

Также было продано четыре пакета акций местного уровня через аукционы и конкурсы, одно унитарное предприятие акционировалось.

По его информации, завершается работа по проекту указа президента о продаже миноритарных пакетов акций пяти ОАО республиканского уровня.

«Почему лишь пять? Речь идет о пакетах менее 25%. Таких предприятий немного, некоторые из них находятся в процессе реорганизации, некоторые в стадии ликвидации, где-то трудовые коллективы не дают добро на продажу этих пакетов», — пояснил руководитель комитета.

Проект указа планируется к марту внести на согласование в Совет министров.