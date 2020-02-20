26 апреля в Минске вживую сыграют саундтрек к «Чернобылю»

26 апреля в Минск с программой «Чернобыль» приезжает автор саундтрека к одноименному сериалу, обладательница премий «Эмми» и «Оскар», исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир.

Концерт пройдет в арт-хабе ОК16.

Сегодня Хильдур Гуднадоуттир — самый обсуждаемый кинокомпозитор в мире. За музыку к фильму «Джокер» она получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль» был удостоен премий «Эмми» и «Грэмми». На её счету немало и других работ: «Стронг-Айленд», «Выживший», «Мария Магдалина», «Прибытие».

Кроме самой Хильдур Гуднадоуттир, в минском концерте примут участие и её соавторы — один из основателей экспериментальной группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и известный многочисленными работами для кино и телевидения саунд-дизайнер Сэм Слейтер.

Хильдур Гуднадоуттир сама подбирает площадку, на которой будет выступать со своим шоу. Как правило, это заброшенные заводы или бывшие электростанции. Композитор считает, что пространство должно дополнять материал, делать его объемным и настоящим. Белорусы погрузятся в звуки «Чернобыля» в культурном пространстве ОК16, размещающемся в бывшем заводском цеху.

Стоимость входного билета 150 рублей.