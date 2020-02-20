Норвегия выиграла золото в супермиксте ЧМ по биатлону, белорусы — 15-е

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На чемпионате мира по биатлону прошла очередная гонка. Белорусские представители вновь оказались не нам высоте.

Золото ЧМ скандинавам принесли: Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё, Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё.

Чемпионы допустили на дистанции всего шесть промахов и пересекли финишную черту с показателем 34 минуты 19.9 секунды.

Ставшие вторыми немцы отстали на +17.6 секунды. А бронзовые французы на 29.8 чекунды.

Белорусская четвертка финишировала 15-ми (+2:11.6; 0+13).

 
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