«Либо самостоятельно, либо — с профи». Государство решило, как будет продавать непрофильные активы

Белорусское государство решило отказаться от идеи создания Агентства управления активами.

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Как заявил 20 февраля на пресс-конференции в Минске глава Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, решено идти по другому пути.

«В тех ситуациях, когда юрлицо сталкивается с распоряжением имуществом, которое ему не свойственно, есть несколько вариантов выхода из ситуации. Либо действовать самостоятельно, либо обратиться к профессионалам, например к Институту недвижимости и оценки, который находится в ведении Госкомимущества».

Этот институт, отметил он, ориентирован как единый оператор по продаже таких активов. «Институт готов оказать весь комплекс услуг по предпродажной подготовке, продаже и постпродажному периоду (документы, торги, управление недвижимостью)», — добавил Гаев.

При этом он заметил, что пока массовых заявок у института нет, но «текущая деятельность проводится».

Говоря о проблеме непрофильных активов, Гаев констатировал, что, например, общежитие для одной организации может являться непрофильным активом, а для другой — возможностью привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.