Лукашенко дал совет президенту Египта: можно и нужно развивать хоккей на льду

В рамках официального визита Александра Лукашенко в Египет ему показали спортгородок.

Фото пресс-службы президента носит иллюстративный характер

Как отметил официальный белорусский лидер, передает пресс-служба президента, «в спортивном комплексе можно оборудовать многофункциональную разборную площадку».

По мнению президента Беларуси, арену можно будет использовать под разные игровые виды.

Также он не обошел темы своего любимого вида спорта: «Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку».