Лістоўня, раскошнік, ваеннік: ученые предлагают вернуться к словам старобелорусского языка

Отдельные слова старобелорусского языка стоило бы вернуть в употребление, считает ученый НАН Беларуси

Отдельные слова старобелорусского языка стоило бы вернуть в употребление, считает заведующая отделом истории белорусского языка Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (НАНБ) Наталья Полещук.

Свое мнение она высказала 20 февраля в Минске на встрече с участием авторского коллектива «Исторического словаря белорусского языка», отвечая на вопрос БелаПАН, можно ли обогатить современный белорусский язык зафиксированными в многотомнике словами. Мероприятие прошло в рамках Недели родного языка, которую проводит Институт языкознания к Международному дню родного языка.

«Один из авторов «Исторического словаря белорусского языка» Иван Игнатьевич Кремко занимался этой проблемой, — отметила Полещук. — В нашем институтском журнале «Беларуская лінгвістыка» он вел специальную рубрику, которая называлась «Забытыя скарбы». Он предлагал слова старобелорусского литературного письменного языка, которые сегодня вполне могут претендовать [на употребление] и выполнять свою номинативный функцию. Например, «лістоўня» — вместилище для хранения писем; «раскошнік» — человек, который любит роскошную, шикарную жизнь; «ваеннік» — участник военного похода и другие».

По словам руководителя отдела истории белорусского языка, проблема возвращения слов старобелорусского языка актуальна и по сей день. По ее мнению, «будущим исследователям стоит обратить на это внимание и отследить те слова», которые достойны возвращения.

«Конечно, по-разному можно к этому относиться — вводить их или не вводить [в употребление], — сказала Полещук. — Но если вспомнить 1920-е годы, когда развивалась белорусская научная терминология, то и писатели, и разработчики терминологии предлагали как раз обращаться к актам Великого Княжества Литовского. Вот, например, слово «лістоўня». Как мы его можем ввести? Иван Игнатьевич его предложил, мы можем его больше популяризировать. Если его применять, употреблять, составители современных словарей будут смотреть — включать его или не включать. Но если его предложили, не значит, что его сегодня нужно включать. Поэтому, может быть, нам можно придумать такой словарь-резерв».

«Но это должна быть какая-то отдельная научная работа. Чтобы человек проработал все 37 выпусков словаря и сделал какие-то предложения [по возвращению отдельных слов]. А там уже время покажет, насколько это слово сегодня будет адаптировано к нашей лексической системе», — подчеркнула она.

Идея создания исторического словаря родилась вместе с созданием в начале 1950-х годов отдела истории белорусского языка Института языкознания Академии наук БССР. До 1972 года лингвисты составляли специальную картотеку «Словарь памятников старобелорусской письменности XIV—XVIII веков». В 1972 году началась непосредственно подготовка словаря.

Первый том «Исторического словаря белорусского языка» вышел в свет в 1982 году, последний — 37-й том — в 2017 году. Он содержит 75 тысяч слов, зафиксированных в памятниках XIV—XVIII веков. За основу были взяты печатные и рукописные памятники: уставы, хронографы, летописи, деловые, научные и религиозные документы, мемуары.