Запад Беларуси ожидает фронтальный раздел
В последний день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в западных регионах скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки (мокрый снег, дождь) ожидаются лишь на западе страны.
Утром в некоторых регионах сгустится туман, будет гололед. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах страны составит:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +5..+7°C;
- Гомель +5..+7°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +5..+7°C;
- Минск +5..+7°C.