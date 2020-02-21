Запад Беларуси ожидает фронтальный раздел

В последний день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в западных регионах скажется влияние фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки (мокрый снег, дождь) ожидаются лишь на западе страны.

Утром в некоторых регионах сгустится туман, будет гололед. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах страны составит: