Сегодня отмечается Международный день родного языка

Ситуация в стране для белорусского языка остается тревожной, заявила БелаПАН председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Елена Анисим в комментарии по случаю Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля.

По ее словам, сегодня в различных сферах жизни Беларуси ситуация с белорусским языком отличается, но «в целом она неудовлетворительная».

«И по сей день мы видим, что белорусскоязычные люди сталкиваются с негативным отношением к себе, особенно в сфере услуг, — отметила глава ТБМ. — Точно так же можно сказать, что мало что изменилось в информационном пространстве. У нас не прибавилось белорусского языка на телевидении. Я уже не беру радио, это очень специфическая сфера. Когда было сетевое радио, мы могли сказать, сколько времени там звучал белорусский язык. Сейчас его нет, а отследить, как употребляется белорусский язык на FM-станциях, трудно. Единственное, у нас есть «Беларускае радыё» и радио «Сталіца», которые ведут вещание по-белорусски. Но чего-то нового в этом плане нет».

«Что касается образования, здесь также крайне негативные тенденции. Закрываются школы с белорусским языком обучения в деревнях — из-за уменьшения числа детей, миграции семей в города. В областных городах не открылось ни одной новой школы с белорусским языком обучения. Белорусскоязычные классы открываются только под давлением родителей, когда единомышленники объединяются и громко заявляют о своих правах», — добавила Анисим.

С другой стороны, «у общества большой запрос на белорусский язык». По словам председателя ТБМ, об этом свидетельствуют многочисленные акции и мероприятия, которые готовят и проводят различные общественные инициативы и отдельные деятели. «Следует сказать, что это поле деятельности на ниве белорусчины очень широкое и работы много для всех», — подчеркнула она.

Кроме того, обратила внимание Анисим, «пошел процесс возвращения белорусского языка в сферу законодательства». Она напомнила о созданном в прошлом году экспертном совете при Национальном центре правовой информации. Этот консультативный орган рассматривает и утверждает переводы существующих законодательных актов на белорусский язык, которые готовят специалисты из числа языковедов.

«ТБМ как организация, чьей уставной целью является популяризация белорусского языка и, так сказать, борьба за то, чтобы белорусский язык был по-настоящему государственным в нашей стране, должна отслеживать эти тенденции и думать о том, каким образом исправлять ошибки государственной политики. Поэтому мы не складываем руки. Работаем над дальнейшим выстраиванием нашего Университета имени Нила Гилевича с белорусским языком обучения, несмотря на то что Министерство образования, как мы чувствуем, не очень заинтересовано в нашей деятельности», — отметила глава объединения.

К Международному дню родного языка в Беларуси приурочен ряд мероприятий. Так, с 17 по 23 февраля неделя белорусского языка и литературы проходит в минском костеле Святых Симона и Елены (Красный костел). В костельной библиотеке имени Адама Мицкевича прошли занятия с языковедом Винцуком Вячоркой, состоялись торжества к 130-летию со дня рождения священника и поэта Казимира Сваяка и 85-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. В ближайшие дни там пройдут конференция «Святой Шарбель по-белорусски» и литературный конкурс для детей на лучшую декламации стихов белорусских поэтов.

С 21 по 27 февраля неделю родного языка отметят в Белорусском государственном университете. На площадке филологического факультета в течение недели пройдут встречи студентов с белорусскими писательницами Зоей Подлипской и Софией Ворсой, литераторами Ларой Продан (США) и Викторией Левиной (Израиль), переводчицей Еленой Ленкевич, поэтами Леонидом Дранько-Майсюком, Натальей Давыденко и другими.

22 февраля культурное учреждение «Арт Сядзіба» при поддержке пивзавода «Оливария» соберет 50 белорусских компаний, организаций, инициатив и творческих коллективов на масштабном празднике «Мова Фэст».

Согласно Интерактивному атласу языков мира, находящихся под угрозой, от ЮНЕСКО, белорусский язык имеет статус уязвимого языка.