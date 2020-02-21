Жириновский: Россия защитила белорусов от литовцев

По мнению председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, в РФ необходимо установить новый праздник — «День империи».

Фото ldpr.ru

Политик отметил, что в этот день можно будет вспоминать и другие события из истории страны, которыми можно гордиться.

Жириновский заявил, что «Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев».

Глава ЛДПР не сомневается, что империя является самой удачной формой госустройства. Он отметил, что империя объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и укрепляет себя и свои интересы.