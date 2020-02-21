Эксперты назвали эффективный способ борьбы с ожирением

Немецкие исследователи пришли к выводу, что на плотный завтрак человек затрачивает в два раза больше энергии, чем, к примеру, на завтрак из овсяной каши.

Специалисты считают, что полученные данные могут помочь при лечении ожирения и сахарного диабета. Материалы исследования опубликовало издание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Как отметила Юлиана Рихтер, сотрудник Университет Любека, после плотного завтрака «организм тратит больше энергии, чем на переработку обеда с таким же количеством калорий».

Поэтому людям с лишним весом, с диабетом, да и просто здоровым людям, стоит пересмотреть свой рацион питания, пишет med-heal.ru .

Многим может показаться странным, но именно жиры помогают людям сбросить лишние килограммы.

Диетологи из Германии напоминают, что при этом стоит не забывать, что бороться с лишним весом помогают только полезные жиры, содержащиеся в орехах, льняном и оливковом масле, авокадо.

В ходе исследования группе мужчин-добровольцев был предложен легкий завтрак и плотный обед, а другой плотный завтрак и легкий обед. Именно среди участников из первой группы было отмечено сжигание калорий почти в 2,5 раза больше, чем у участников второй группы.

Рихтер рекомендует людям с проблемами ЖКТ изменить для начала свой образ жизни и качество питания. Так же диетолог обратила свое внимание, что при употреблении вредных жирных продуктов происходит выработка триглицеридов, приводящих к развитию заболеваний сердца и сосудов.