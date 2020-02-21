Эксперты назвали эффективный способ борьбы с ожирением
Немецкие исследователи пришли к выводу, что на плотный завтрак человек затрачивает в два раза больше энергии, чем, к примеру, на завтрак из овсяной каши.
Специалисты считают, что полученные данные могут помочь при лечении ожирения и сахарного диабета. Материалы исследования опубликовало издание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Как отметила Юлиана Рихтер, сотрудник Университет Любека, после плотного завтрака «организм тратит больше энергии, чем на переработку обеда с таким же количеством калорий».
Поэтому людям с лишним весом, с диабетом, да и просто здоровым людям, стоит пересмотреть свой рацион питания, пишет
Многим может показаться странным, но именно жиры помогают людям сбросить лишние килограммы.
Диетологи из Германии напоминают, что при этом стоит не забывать, что бороться с лишним весом помогают только полезные жиры, содержащиеся в орехах, льняном и оливковом масле, авокадо.
В ходе исследования группе мужчин-добровольцев был предложен легкий завтрак и плотный обед, а другой плотный завтрак и легкий обед. Именно среди участников из первой группы было отмечено сжигание калорий почти в 2,5 раза больше, чем у участников второй группы.
Рихтер рекомендует людям с проблемами ЖКТ изменить для начала свой образ жизни и качество питания. Так же диетолог обратила свое внимание, что при употреблении вредных жирных продуктов происходит выработка триглицеридов, приводящих к развитию заболеваний сердца и сосудов.
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Для справки:
Университет Любека (Universität zu Lübeck) был основан в 1964 году как Медицинская академия, но с 2002 считается полноправным университетом.
В учебном заведении всего три факультета, направленные на изучение медицины, компьютерных технологий и природоведческих наук.
Университет является лидером образования в области здравоохранения среди высших учебных заведений Германии, Австрии и Швейцарии. Здесь работает около 1250 сотрудников.
При университете создан крупнейший в стране медицинско-исследовательский центр, где студенты могут проходить практику.