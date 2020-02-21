Арсенал боеприпасов обнаружен в доме молодого полочанина

Полоцкие милиционеры обнаружили в квартире 31-летнего жителя Полоцкого района склад боеприпасов.

В милицию, как сообщает региональное УВД, поступила информация, что в доме молодого человека находится арсенал боеприпасов.

Прибыв на место, правоохранители изъяли «два артиллерийских взрывателя, гранату Ф-1, корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм, части корпуса противотанковых мин, составляющие части магазина автомата «МП-40», пистолет-пулемет «Шпагина», хвостовой стабилизатор минометной мины и составные части винтовок».

«Как оказалось позже, это не все артефакты войны. В частном доме одной из деревень Полоцкого района мужчина хранил минометную мину калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 37 мм, два артиллерийских взрывателя, 25 патронов различного калибра времен ВОВ и охотничье ружье», — рассказали в УВД Витебской области.

Молодой человек, по сообщению милиции, объяснил, что весь этот арсенал он нашел в лесу, работая вздымщиком живицы на одном из предприятий Полоцка. Он собирался весь этот «металлолом» сдать арсенал в пункт приема металла.

По данному факту открыто уголовное производство.