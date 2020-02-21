«Надежда умирает последней». Путин прокомментировал заявления Зеленского

Президент РФ Владимир Путин продолжает надеяться, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится к миру на Донбассе.

Путин, которого во многих странах считают бенефициаром войны на юго-востоке Украины, полагает, что официальный Киев начал пересматривать Минские соглашения после визита Зеленского на нормандский саммит в Париж.

Как отметил президент РФ, комментируя последние заявления украинской стороны, «надежда умирает последней», а поэтому есть шанс на мир.

«К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — отметил он.

В то же время российский лидер отметил, что диалог между Россией и Украиной существует. В качестве примера он привел достигнутые договоренности по поставкам газа, а также по обмену пленными, пишет РБК.