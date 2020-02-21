Лукашенко может забрать у производителей социально значимых товаров бонусы

В Беларуси планируется запретить предоставление торговым организациям бонусов (вознаграждений) за продвижение социально значимых товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме.

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

В обосновании к проекту госрешения говорится, что цель указа — «недопущение получения субъектами торговли необоснованных доходов при продаже социально значимых товаров» в случаях, когда на них распространяется государственное ценовое регулирование.

«Указанный запрет предлагается распространить на предоставление, в том числе начисление, выплату, перечисление, включая зачет встречных требований, исполнение обязательства третьему лицу, и иные способы передачи любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, на которые введено государственное ценовое регулирование», — сообщается в обосновании к проекту указа.

Нарушителей предлагается штрафовать: индивидуального предпринимателя — от 20 до 40 базовых величин, юридическое лицо — от 40 до 80 базовых величин.

Как следует из обоснования к проекту, указ разработан с учетом ситуации в сахарной отрасли. По данным поставщиков сахара, в 2017—2019 годах организации торговли взимали от 2,9 до 4,2% от стоимости поставленного товара за продвижение продукции.

Вместе с тем, как оказалось, несмотря на предоставленные субъектам торговли вознаграждения, выручка от реализации сахара снизилась почти на треть (в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го), а объем реализации уменьшился на 37,6%.

«Таким образом, механизм выплаты вознаграждений за продвижение сахара не способствует сохранению доходности организаций сахарной отрасли, улучшению их финансового состояния, повышению конкурентоспособности отечественного сахара по цене и насыщению им внутреннего рынка, а также создает механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен», — говорится в обосновании к проекту.

В связи с этим предлагается установить запрет на предоставление производителями (поставщиками) социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение таких товаров в случае введения государственного ценового регулирования на эти товары.