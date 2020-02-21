В Минске появилась работа «для настоящих мужчин». Сколько платят?

В Минске открылись вакансии для настоящих мужчин. Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» к своему развитию в городе приурочил запуск высокооплачиваемой работы для тех, кто не боится физнагрузок. Зарплаты обещают достойные — до 1800 рублей.

Настоящим мужчинам предлагают позиции комплектовщика или экспедитора. По сути, предстоит формировать заказы и доставлять их покупателям. Из сложностей — всё нужно делать быстро. А еще нужно быть готовым к силовым нагрузкам и поднятию тяжестей, скажем, на пятый этаж городской хрущевки без лифта.

Крепких минчан ожидает высокая зарплата — от 1000 до 1400 рублей для кладовщика комплектовщика и от 1300 до 1800 рублей для водителя-экспедитора. Сразу после выхода на работу причитается денежная помощь новичку — так называемые «подъемные» в 200 рублей.

«Это, действительно, работа для настоящих мужчин. Не каждый способен 9 часов развозить продукты быстро и аккуратно, как это требуют высокие стандарты сети. Поэтому мы ценим каждого человека в команде: готовы хорошо платить, обеспечиваем соцпакетом и другими привилегиями. А еще «новичок» получает 200 рублей подъемных, еще даже ничего не сделав», — отмечают в «Е-доставке».

Помимо мужского характера, потенциальные экспедиторы должны обладать водительским стажем от двух лет. А еще — желанием общаться и опрятным внешним видом. А для комплектовщика достаточно быть физически сильным и выносливым.

На мужской работе в Минске предстоит постоянно держать себя в форме. Для этого можно бесплатно ходить в фитнес-зал либо играть в футбол, волейбол или настольный теннис. Также оплачивают медосмотры и мобильную связь, а заодно — путевки всей семье в санаторий.