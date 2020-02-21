В Барановичах трагически погиб трехмесячный мальчик

Трагедия произошла 20 февраля. Отец и трехмесячный мальчик были дома одни, а супруга мужчины со старшим ребенком ездили в Минск на прием к врачу.

Домой женщина вернулась около трех часов дня. Ее муж в это время спал на диване. Подняв мужчину, она обнаружила под ним ребенка — уже без признаков жизни.

Было проведено освидетельствование 32-летнего мужчины, которое установило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,4 промилле.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, сообщает пресс-служба СК.