Автомошенники развели страховые компании на 85 тысяч долларов. Но повторить схему не удалось

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Сотрудниками ГУБОПиК МВД и Следственного комитета раскрыта мошенническая схема в сфере автострахования. Подозреваемые задержаны.

Как сообщает пресс-служба МВД, участники мошеннической схемы приобрели автомобиль Kia Sorento и застраховали его по автокаско в нескольких белорусских страховых компаниях, воспользовавшись отсутствием централизованного учета и регистрации таких договоров.

Затем автомобиль перегнали в Украину, туда же привезли приобретенный в Литве кузов от такой же машины. Кузов сбросили в кювет и сожгли, инсценировав ДТП. А сам автомобиль перегнали в Казахстан и продали.

Получив необходимые для получения компенсации документы, мошенники вернулись в Беларусь и обратились в страховые компании для получения соответствующих выплат. Их сумма превысила 85 тысяч долларов.

По такой же схеме мошенники организовали еще одну инсценировку — с автомобилем BMW X6. Однако сотрудники одной из компаний, куда подозреваемые обратились за компенсацией, заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемые водворены в ИВС, возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и покушение на него.
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Тэги: страховое мошенничество автокаско

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