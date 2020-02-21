Путин и Лукашенко пришли к выводу, что БелАЭС будет лучшей станцией

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 21 февраля в числе прочего обсудили вопросы строительства Белорусской АЭС.

«Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств», — сообщил белорусский руководитель на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

По словам Лукашенко, он и Путин пришли к выводу, что БелАЭС будет лучшей станцией. «И по такому типу они будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо, где надо», — отметил он.

Помимо этого, Лукашенко с Путиным обсудили возможность совместного с Россией строительства АЭС в Египте.

«Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с президентом Египта. Добрые отношения у президента России с аль-Сиси — президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, четыре блока атомной станции будет строить в Египте», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Под строительство АЭС Россия предоставляет Беларуси государственный экспортный кредит до 10 млрд долларов, напоминает БелаПАН .

9 февраля первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что правительства Беларуси просит «отложить время начала выплат по кредиту», а также «раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку», приведя ее в соответствие «с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах».