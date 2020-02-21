Беларусь хочет участвовать в завершении строительстве российского космодрома Восточный

Тема помощи России в завершении строительства космодрома Восточный обсуждалась в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

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Строительство космодрома Восточный ведется на Дальнем Востоке в Амурской области. Космодром предназначен для осуществления запусков автоматических и пилотируемых космических аппаратов различного назначения по государственным, международным и коммерческим программам, отмечает БелаПАН .

«Я ему (Владимиру Путину. — прим.) рассказал о встрече с Рогозиным (генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». — прим.) и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами», рассказал белорусский руководитель 21 февраля на встрече с губернатором архангельской области Игорем Орловым.

Как подчеркнул глава государства, преимущество Беларуси в том, что в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании. «Не раздробили на мелкие компании, ради какой-то рыночной конкуренции. И это нас спасает», — сказал он.

«Сейчас, если мы договоримся по Восточному, можем перебросить туда два-три треста, которые могут работать под ключ — жилье, промышленные объекты. Наверное, надо. Потому что президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить Восточный. Говорит, там еще и вторая, третья очереди будут», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.