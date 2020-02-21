Пресс-секретарь Путина ответил на заявление Лукашенко о компенсации нефтяных потерь

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Россия не намерена компенсировать из своего бюджета нефтяным компаниям недополученную выгоду от поставок нефти в Беларусь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Московский комсомолец».

Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

Путин сделал Лукашенко «неожиданное предложение»

21 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы поставок нефти. Лукашенко позднее заявил, что президент России предложил сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 млн долларов, в том числе за счет премий нефтяным компаниям, напоминает БелаПАН.

Песков в свою очередь отметил, что об этом речи не идет. Поставки нефти осуществляет не государство, а нефтяные компании, им и решать, на какие условия стоит соглашаться. Не может быть и речи, чтобы российским компаниям навязывали цены, не соответствующие международной ценовой конъюнктуре.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас рассматриваются разные предложения, переговоры продолжаются. Существуют определенные запросы сторон. «Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций», — дополнил Песков.
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Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Песков

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