Пресс-секретарь Путина ответил на заявление Лукашенко о компенсации нефтяных потерь

Россия не намерена компенсировать из своего бюджета нефтяным компаниям недополученную выгоду от поставок нефти в Беларусь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Московский комсомолец» .

Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

21 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы поставок нефти. Лукашенко позднее заявил, что президент России предложил сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 млн долларов, в том числе за счет премий нефтяным компаниям, напоминает БелаПАН.

Песков в свою очередь отметил, что об этом речи не идет. Поставки нефти осуществляет не государство, а нефтяные компании, им и решать, на какие условия стоит соглашаться. Не может быть и речи, чтобы российским компаниям навязывали цены, не соответствующие международной ценовой конъюнктуре.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас рассматриваются разные предложения, переговоры продолжаются. Существуют определенные запросы сторон. «Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций», — дополнил Песков.